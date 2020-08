Jagdhornbläser der Lehrter Bürgerschützen kündigen Schützenfest 2021 an

Jagdhornbläser der Bürgerschützen kündigen Termin



für das Schützenfest 2021 an

Am Samstag, den 01.August 2020, vormittags, kam in der Kernstadt Lehrte so ein ganz kleines Bisschen Schützenfeststimmung auf.Die Jagdhornbläser der Bürgerschützen Gesellschaft Lehrte von 1837 e.V. hatten den Jagdwagen, auf dem sie sonst den Schützenausmarsch begleitet haben, aktiviert und mit Transparenten versehen, auf denen der Termin 29.07.2021 – 01.08.2021für das hoffentlich im Jahr 2021 stattfindende Schützen- und Volksfest angekündigt wurde.Mit Genehmigung der Stadt Lehrte und den Auflagen der Coronabehörde der Region Hannover wurden die Lehrter Bürger mit Jagdhorn-Klängen auf diesen Termin aufmerksam gemacht.Am Seniorenheim in der Gartenstraße wurde der 1. Stopp eingelegt um den Bewohnern ein Ständchen zu bringen.Der nächste Stopp wurde dann am „Rosemarie-Nieschlag-Haus“ für ein Ständchen eingelegt.Die Heimleitung hat die Jagdhorn-Bläser nach der musikalischen Darbietung mit Getränken versorgt.Wegen der vorgeschriebenen Abstände durften leider nicht alle Bläser auf dem Wagen mitfahren. Deshalb hat der 1. Vorsitzende und Mitbläser, Claus Reimann, den Wagen mit dem Fahrrad begleitet.Den Bürgern, die dem Jagdwagen begegnet sind, haben die musikalischen Darbietungen gefallen und viele hoffen auf ein Schützenfest im nächsten Jahr.