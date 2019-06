Isle of Skye - Schottland

Wer jemals nur einen Fuß auf die weit im Nord-Westen gelegene Isle of Skye in Schottland gesetzt hat, weiß von einem Zauber zu berichten. Ein Zauber, das nur eine unglaublich eindrucksvolle, typisch schottische Landschaft auf Menschen ausüben kann.Die einzigartige Ruhe in der Natur dort, mit einer überschaubaren Anzahl an heimischen Tieren auf großflächigen, wasserdurchdrängten Weideflächen und auch die Begegnung mit Menschen auf der Insel, die aufgrund ihrer unglaublichen Freundlichkeit einen wunderbaren, anmutenden Eindruck auf mich hinterließen.Das viele Wasser (- Whisky- 1736 erstmals als Name erwähnt und bedeutet: Wasser des Lebens), das durch Schottland in unglaublich großer Menge durchs Land fließt, kommt hier, wenn reichlich, "nur" vom Himmel geregnet - ;) !Auf Skye kommen sowohl Erholungssuchende, Geschichtsbewußte als auch Abenteuerer auf ihre Kosten - wie im gesamten Vereinigten Königreich England.Es macht großen Spaß, die vielen Fotos zu bearbeiten. Leider dauert das Bearteiten viel zu lange.Trotzdem setze ich, wie versprochen einige weitere Fotos hier gerne ein.Viel Freude beim Betrachten!