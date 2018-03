Frühlingsbeginn am Hohnhorstsee

Schiffsmodellbauer des MBC Lehrte e.V. eröffnen Fahrsaison

Nach einer langen und kalten Winterzeit starten die Schiffsmodellbauer des Modellbauclub (MBC) Lehrte e.V. am Osterwochenende in die Fahrsaison auf dem Hohnhorstsee.Am, startet die Saisoneröffnung mit dem Anschippern für alle Arten von Schiffsmodellen. Hier wird alles gefahren was schwimmt und in der heimischen Modellwerft entstanden ist. Hier kann jeder den Modellkapitänen über die Schultern schauen. Für Fragen der Gäste haben die Kapitäne gerne ein offenes Ohr.Die erste Segelregatta der Saison startet traditionell am Ostermontag,in der IOM-Klasse. Die IOM-Klasse (engl.: International One Meter) bezeichnet Modellsegelboote mit einer Rumpflänge von einem Meter. Diese Boote sind nur für den reinen Modellsegelsport gebaut und sind dementsprechend einfach ausgestattet. Die Segelregatta wird mit zwei Durchgängen um einen mit Bojen markierten Dreieckskurs gesegelt und dauert jeweils 30 Minuten. Wer dabei die meisten Runden segelt, hat die Regatta gewonnen und erhält einen Wanderpokal. Bei entsprechendem Wind werden sich die Modellkapitäne wieder spannende Wettkämpfe um die vorderen Plätze bei der Regatta liefern. Sieger wird allerdings nur, wer den Wind nutzt und den richtigen Kurs um die Bojen wählt.Besucher und interessierte Schiffsmodellfreunde sind zur Saisoneröffnung am Karfreitag und Ostermontag herzlich willkommen. In dertreffen sich die Schiffsmodellbauer, am Hohnhorstsee. Die Saison endet am 21. Oktober mit dem Abschippern.Über das muntere Treiben auf dem Wasser des Hohnhorstsees gibt es einen Jahresrückblick als Video bei YouTube. Das Video findet ihr hier Weitere Informationen über den MBC Lehrte und die Vereinstermine gibt es unter www.mbc-lehrte.de