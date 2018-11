„Ehrenamt überrascht“: Marion Wagner erhält Auszeichnung

Projekt vom LSB für Mitglied vom LMAC

Zum Ende eines Jahres kommen die Mitglieder des Lindener Motorrad-und Automobil-Club e.V. im ADAC (LMAC) nochmal zu einem leckeren Essen zusammen, in diesem Jahr am 11.11.18 in einer Gaststätte in Lehrte sogar schon zum 94.Mal. In seiner Begrüßung sagte der Vorsitzende Heinz-Georg Schedler, dass sie die Vereinsehrungen dieses Jahr wegen dem Jubiläum im nächsten Jahr ausfallen lassen; aber es kam doch etwas anders. Unter den Gästen befanden sich auch Olaf und Regina Tegeler vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC. Und diese hatten für ein Mitglied des LMAC doch eine Ehrung mit dabei. Der LandesSportBund Niedersachsen hat das Projekt „Ehrenamt überrascht“ in diesem Jahr gestartet und möchte damit die Arbeit von ehrenamtlich Engagierten in Sportvereinen öffentlich sichtbar machen und auszeichnen. Tegelers hatten von dieser Aktion erfahren und gleich jemanden im Kopf, der so als Vereinsheld ausgezeichnet werden kann. Marion Wagner ist im LMAC seit Jahren Schriftführerin, aber das ist noch nicht alles. Ihr Mann Andreas ist Sportleiter und somit für die motorsportlichen Veranstaltungen zuständig. Und um den Verein und ihren Mann zu unterstützen, sieht man Marion auch dann schon mal hinter dem Kuchenstand, in der Papierabnahme oder einfach dort, wo bei den sportlichen Einsätzen des Vereins Hilfe gebraucht wird. Da leider Motorsport nicht im engeren Umkreis ihres Wohnortes Ottensen stattfindet, bedeutet das dann auch oft kompletter Wochenendeinsatz in der Motorsportarena Oschersleben. Zum Glück hat sich das Familienleben mit den beiden Töchtern schon an die zeitaufwendige Leidenschaft der Eltern im Laufe der vielen Jahre eingespielt. Aber wie so oft, wenn Ehrenämtler sehr aktiv sind, richtet sich der private Kalender nach den Terminen um den Verein. Völlig überrascht nahm Marion Wagner dann ihre Urkunde und die Geschenke aus dem Überraschungspaket entgegen und freute sich sehr über ihre Auszeichnung. Und dass Regina Tegeler mit dieser Ehrung genau die Richtige getroffen hatte, bezeugte der Applaus der anderen LMAC Mitglieder und viele Worte hinterher beim Essen.