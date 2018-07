Donnerstagsrunde auf dem Schützenfest

Ich habe mich vorwiegend auf das Ausprobieren der Langzeitbelichtung konzentriert, was doch einiges an Übung bedarf. Wo ist die beste Position, wie stelle ich die Kamera ein,Personen dürfen auch nicht fotografiert werden....alles nicht so einfach. Die schönsten Lichteffekte gab es natürlich erst nach Einbruch der Dunkelheit, vor allem das Riesenrad hatte es uns angetan. Rundum ein schöner Abend, auch wenn wir etwas entkräftet erst gegen Mitternacht zu Hause waren.Einige Ergebnisse sind letztendlich auch noch auf dem Chip gelandet.