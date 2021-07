BSG Lehrte Jungschützen erfolgreich

Meistertitel und Leistungsnadeln auch in Corona-Zeiten

Bei der Corona konform durchgeführten Jahreshauptversammlung der Bürgerschützen-Gesellschaft Lehrte stand besonders die Jugend im Vordergrund. Die Jungschützenabteilung besteht zurzeit aus 12 Luftgewehr- und 7 Lichtpunktschützen. Anfang des Jahres 2020 nahmen vier Jungschützen an einem Luftgewehr Freihandlehrgang in Wettmar und anschließend an den Kreismeisterschaften teil. Dabei haben sie im Mannschaftswettbewerb mit Wenke Friedrich, Stella Sophie Gebauer und Gesa Lüders den ersten Platz und mit Gesa Lüders auch einen ersten Platz im Einzelwettbewerb errungen.Auch die Lichtpunktschützen haben bei der Kreismeisterschaft Anfang 2020 im Lichtpunktschießen in Isernhagen teilgenommen. Dort erreichten Bent Lüders, Rieke Molsen und Kerstin Westphal den ersten und Jendrik Ole Buchholz, Imke Lüders und Paul Westphal den zweiten Platz im Mannschaftswettbewerb und je eine Erstplatzierung für Kerstin Westphal und Jendrik Ole Buchholz im Einzelwettbewerb.Weitere Aktivitäten der Lichtpunktschützen waren die erstmalige Teilnahme am Fernwettkampf im Lichtpunktauflageschießen. Im Oktober 2020 konnte die Jungschützenabteilung dann noch die Vereinsmeisterschaft bis zum 2. Lockdown durchführen. Einige Luftgewehrschützen konnten sich im Mannschafts- und Einzelwettbewerb für den Luftgewehrdreistellungswettkampf und dem Luftgewehr-freihandschießen zur Teilnahme an den Landesmeisterschaften in Hannover 2021 qualifizieren. Ende Juni und Anfang Juli 2021 fanden die Meisterschaften statt. Für die teilnehmenden Jugendlichen war es ein tolles und eindrucksvolles Erlebnis und im Freihand-Mannschaftswettbewerb wurde ein guter 8. Platz errungen. Ein Platz unter den Top 10!Paul Westphal erhielt eine Einladung zur Preisverteilung des Kreis- Kinder-Königs, als einer der ersten 5. Platzierten. Leider steht diese Preisverteilung vom KSV Burgdorf auf Grund der Corona Pandemie noch aus. An 18 Jugendliche wurden Leistungsnadeln verteilt, darunter Nisse Molsen, der eine Auszeichnung für besonderen Trainingsfleiß erhielt.