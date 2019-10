Gern erinnere ich mich an meinen ersten Besuch bei Roncalli im Jahr 2004. Mi einer Fotogruppe besuchten wir nach einer kurzen Einweisung insgesamt vier Vorstellungen am Wochenende. Bewegen durften wir uns im Zelt überall ohne allerdings die anderen Zuschauer zu stören. Das schauen hinter den Kulissen war ein besonderes Erlebnis. An die Kosten der analogen Fotografie damals mag ich gar nicht mehr denken. Daher wechselte ich vom Filmstreifen sehr schnell zum DIA-Film. Doch egal – allein dieses erlebnisreiche Wochenende war einfach nur schön.Und was soll ich sagen: seitdem bin ich Fan und besuche bei jedem Gastspiel in Hannover den Zirkus.Da ich bereits von meinen diesjährigen bereits hier Aufnahmen zeigte, beschränke ich mich heute auf die Wohnwagen. Viel Spaß beim Blättern.