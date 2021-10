Absage des Aligser Weihnachtsmarkt 2021 - Weihnachtsbaum wird aufgestellt!

Lehrte : Weihnachtsmarkt |

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie sagen immer mehr Veranstalter in diesem Jahr erneut ihre Weihnachtsmärkte ab. Jetzt hat auch der Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaften e.V. Aligse-Kolshorn-Röddensen auf seiner letzten Vorstandsitzung entschieden, den Drei-Dörfer-Weihnachtsmarkt in Aligse für 2021 abzusagen.



„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, erklärt der Vereinsvorsitzende Carsten Borsum. Seit der Veröffentlichung der neuen Corona-Verordnung Ende September hat der Vereinsvorstand intensiv geprüft, ob der Aligser Weihnachtsmarkt unter den geltenden Corona-Bedingungen durchführbar wäre. „Doch den hohen materiellen und personellen Aufwand für die Umsetzung einer 2G- oder 3G-Regelung inklusive Einzäunung und Zugangskontrollen können wir als Verein mit ehrenamtlich tätigen Mitgliedern und Helfern nicht stemmen“, so Borsum. „Im Übrigen entspricht es unserem Selbstverständnis, einen Weihnachtsmarkt zu organisieren, auf dem alle zusammen kommen und Dorfgemeinschaft erleben können. Dass das auch in diesem Jahr nicht möglich sein wird, bedauern wir sehr.“



Allerdings soll auch in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsbaum auf dem Aligser Platz unter den Eichen im Lichterglanz erstrahlen. „Und natürlich schmieden wir bereits jetzt Pläne für den Weihnachtsmarkt 2022!“



Wer Interesse hat, sich bei der Organisation und Umsetzung des Drei-Dörfer-Weihnachtsmarkts einzubringen, ist herzlich willkommen. Für Informationen steht der Vereinsvorsitzende Carsten Borsum jederzeit gern zur Verfügung (05132-8309905).