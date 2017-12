KÄS änd ROLL live beim Flößermarkt in Lechbruck

Lechbruck am See

, Flößerstraße , 86983 Lechbruck am See DE

Flößermarkt , Flößerstraße , 86983 Lechbruck am See DE

Kunst, Handwerk und eine wasch-echte Kultband. So die lebendige Mischung am ersten Ferien-Wochenende 2018 im Allgäuer Flößerdorf!



Lechbruck begrüßt seine Gäste geprägt von der Tradition der Flößervergangenheit modern & gastfreundlich. Zahlreiche Aussteller wie auch die freiwilligen Helfer der örtlichen Vereine freuen sich auf den Besuch.



Am Samstag-Abend mit dabei: KÄS änd ROLL - DIE Partyband im ALLGÄU.

Mit einer frechen Mischung aus Pop und Jazz, Alpinem und Rock`n`Roll begeistern die Vier generationenübergreifend. Das Programm dieser Band macht & bringt Spaß. Zum Tanzen, mitsingen oder einfach nur Zuhören: Garantiert guat & 100% live! Kurzum: ein Super- Ferienstart mit Super-Stimmung, ein Besuch lohnt sich allemal!



Wann?

Sa., 04.08.2018 - Beginn 20.30 Uhr



Wo?

Bühne Flößerstraße - 86983 Lechbruck am See

Infos unter www.kaes-n-roll.de und www.lechbruck.de

Veranstaltungshotline: info@lechbruck.de / Telefon: +49 8862 987 830



Wieviel? Eintritt FREI!



Impressum gemäß Telemediengesetz: Jürgen Herb für sicHERBesser MusicPartner - Konzertdirektion Kaufbeurer Str. 89 D-87437 Kempten (Allgäu) Tel. (0049) 0831/574646