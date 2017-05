Der Tierfreunde-Veggie-Treff Vogelsberg und der Vebu Vogelsberg (Vegetarierbund e.V.) laden für Freitag, den 2. Juni ab 19 Uhr zum Stammtisch ins Thai-Bistro Bahnhofstraße 1 in 36341 Lauterbach.



Gesprächsthema ist die V-Partei: „Wir lieben das Leben“

Die Gründung der V-Partei³ – Partei für Veränderung, vegetarisch und vegan begann im Januar 2016. Die formale Gründungsversammlung fand am 30. April 2016 im Rahmen der Messe „VeggieWorld“ in München statt.



Das V³ symbolisiert die inhaltliche Vielfältigkeit der Partei. „Wir lieben das Leben“ ist das Motto, die Inhalte richten sich ganzheitlich an diesem Leitsatz aus. Mit ihrem Programm will die V-Partei all denjenigen eine politische Heimat geben, die bei anderen Parteien wichtige wertorientierte Inhalte vermissen.



Die Hauptzielgruppe der V-Partei³ sind Bürgerinnen und Bürger, die mit Weitsicht die globalen Zusammenhänge und Auswirkungen des Wachstums, Konsums und Essverhaltens verstehen und in diesem Bereich auch wirksame Veränderungen in Gesellschaft und Politik erleben und zu Verbesserungen beitragen möchten. Ca. 10 Millionen Vegetarier*Innen (inkl. Veganer*Innen) in Deutschland ohne spezielle parlamentarische Vertretung haben die V-Partei³ entstehen lassen. Sie will die gesellschaftliche und politische Landschaft grundlegend verändern, die Menschen als Verbraucher*Innen schützen und unterstützen, Tiere achten, Klima und Natur erhalten und die Ursachen von Hunger, Krieg und Flucht auf der Welt beseitigen.



Zentraler Programmpunkt ist die "Agraragenda 2030", die eine biovegane Landwirtschaft ohne Tierproduktion, Genmanipulation und Chemie zum Ziel hat. Die Partei will die Massentierausbeutung und bis 2030 alle Schlachtungen zur Produktion von Lebensmitteln, Kosmetik, Kleidung und Gebrauchsgegenständen abschaffen. Ein Import tierischer Produkte soll ebenfalls untersagt werden.



Die V-Partei³ fordert tierversuchsfreie Forschung finanziell zu fördern und den generellen Verzicht auf das Forschen an Tieren. Verbraucher*Innen sollen über tierversuchsfreie Produkte aufgeklärt werden. Weiterhin fordert die V-Partei³ die Abschaffung von Zoos, Zuchtausstellungen, Produktions- und Einfuhrverbot von Pelzen und die Abschaffung der Tierhaltung in Zirkussen.



Jeder kann zwar essen, was er will", sagt der Parteivorsitzende Roland Wegner. "Aber unserer Meinung nach nicht, 'wen' er will. Eine reine Privatsache ist Essen außerdem schon längst nicht mehr, wenn dadurch nachhaltige Schäden für uns alle entstehen. Denken Sie an die vielen Todesfälle durch die multiresistenten Keime, welche durch die Massentierhaltung hervorgerufen werden."



Zu den weiteren Zielen der V-Partei gehört die Förderung regenerativer Energien, Elektro-Autos und das Verbot von Rüstungsexporten.