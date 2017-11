Der Tierfreunde-Veggie-Treff und ProVeg Vogelsberg treffen sich am Freitag, den 1.12.17 im Thai-Bistro, Bahnhofstraße 1 in 36 341 Lauterbach.Gesprächsthema ist: vegane Weihnachten tierleidfrei – Friedensfest statt Schlachtfest !Das 'Fest der Liebe' muss für alle gelten. Es darf daher nicht einige wenige Spezies ausschließen für unseren (Ess-)Spaß, für den wir andere Tiere nach einer meist schrecklichen und kurzen Existenz töten.Wir Deutsche verspeisen ca. 150 Tiere pro Jahr. Das bedeutet, schon 150 Tiere kann jede Einzelne von uns in einem Jahr retten und damit einen großen Unterschied ausmachen, denn jedes Leben zählt. Wir alle haben es in der Hand! Wir alle haben die Wahl, jeden Tag am Supermarktregal. Lassen wir das 'Fest der Liebe' ein Fest der Liebe für ALLE sein!Es gibt inzwischen zahlreichen Angebote für ein Weihnachten mit einem festlichen und vor allem leidfreien Menü, ohne tierische Zusätze, von Plätzchen und Lebkuchen über Glühwein und Punsch bis hin zum deftigen Festtagsmenü. Wer den Konsum tierlicher Produkte meiden möchte, hat zum Glück viele Möglichkeiten, auch in der Weihnachtszeit rein pflanzlich zu genießen.Auch vegane Weihnachtsmärkte, Adventskalender, mit Keksen, Rohkostriegel, Tee oder klassisch mit Schokolade gefüllt und vieles mehr werden für jeden Geschmack angeboten.Vegane Weihnachtskochbücher mit einem tollen Angebot für alle die selbst kochen und backen möchten sind ebenfalls reichlich vorhanden.