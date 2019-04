Ariwa-Vogelsberg (Animal Rights Watch e.V.) ist am Sonntag, den 14.4.19 von 11 bis 18 Uhr mit einem Stand auf dem Frühlingsmarkt in Lauterbach, Eisenbacher Tor 5 - 7 vertreten.Es gibt Infos zum Thema Tierrechte, Tierschutz und veganes Leben.Der Frühlingsmarkt findet immer am Sonntag vor Ostern mit dem Krämermarkt und verkaufsoffenem Sonntag in den Straßen der Altstadt von Lauterbach statt.