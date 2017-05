Bat-Night - den fliegenden Jägern auf der Spur

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg e.V. veranstaltet am eine spannende Suche nach geheimnisvollen nächtlichen Jägern - den Fledermäusen. Dabei kommt auch der Bat-Detektor zum Einsatz, der die Ultraschall-Rufe der Fledermäuse auch für menschliche Ohren hörbar macht. Bei dieser spannenden Erkundungstour gemeinsam mit dem erfahrenen Naturpädagogen Harald Harazim, wird viel Interessantes über die nachtaktiven Flugkünstler aufgedeckt.Die kostenfreie Veranstaltung ist für Erwachsene und Familien mit Kindern ab sechs Jahre geeignet. Bitte Taschen- oder Stirnlampen und falls vorhanden Kompass mitbringen. Die Veranstaltung ist kostenfrei, Treffpunkt ist in Gennach an der Bushaltestelle (Ecke Langerringerstraße/Dorfstraße). Anmeldung bitte spätestens bisper E-Mail: lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch: 0821/3102-2852. Weitere Veranstaltungshinweise sind hier zu finden: www.lpv-landkreis-augsburg.de