Vortrag: Kompaktkurs Demenz

Landsberg am Lech : Landratsamt , Sitzungssaal (im 1. OG) |

In diesem Kurs erhalten die Teilnehmer/innen Informationen zu Ursachen, Symptomen, Diagnostik und Therapie von demenziellen Erkrankungen. Darüber hinaus werden Tipps für den Umgang und die Kommunikation mit Menschen mit Demenz vermittelt.



Die Schulungen sollen dazu beitragen, möglichst viele Menschen zu informieren und für die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz zu sensibilisieren. Hierdurch kann es gelingen, ein demenzfreundliches Umfeld zu schaffen und den Betroffenen sowie ihren Angehörigen weiterhin die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.



Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung erforderlich. Bitte wenden Sie sich hierfür an Herrn Rais Parsi (E-Mail: pajam.rais-parsi@lra-ll.bayern.de oder Telefon: 08191/129-1273).



Am Veranstaltungstag können die Parkplätze auf dem Parkdeck des Landratsamtes kostenfrei genutzt werden. Der Zugang erfolgt über die Zulassungsstelle (rechts vom Haupteingang).