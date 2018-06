Vortrag: Demenz - Humor kann helfen

Landsberg am Lech : Landratsamt , Sitzungssaal (im 1. OG) |

Über den Vortrag

Markus Proske zeigt in seinem Vortrag die Möglichkeiten eines humorvollen Umgangs mit dem Thema „Demenz“ auf. Bewusst heiter sein können und mit den eigenen Möglichkeiten des Humors Betroffene zu begleiten, bedeutet Perspektiven zu wechseln, belastende Situationen aus heilsamer Distanz betrachten lernen und so zu neuer Lebens- und Arbeitsfreude zu gelangen. So kann der Umgang mit Menschen mit Demenz für alle Beteiligten an Qualität gewinnen.



Über den Referenten

Markus Proske ist Demenzberater und Humortherapeut und verfügt über mehr als 15 Jahre praktische Erfahrung in der humorvollen Betreuung und Beratung von Altenheimen und Pflegeeinrichtungen. Seine Erfahrungen im Umgang mit hochbetagten Menschen gibt er in Schulungen und Vorträgen weiter.



Organisatorisches

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.