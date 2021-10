Infotag Pflege und Demenz in Landsberg am Lech

der AOK Landsberg,

der Alzheimer Gesellschaft Lechrain e.V.,

des Betreuungsvereins des Bayerischen Roten Kreuzes Starnberg,

des Bezirks Oberbayern,

der Fachstelle für pflegende Angehörige der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München,

der Gerontopsychiatrischen Fachstelle des Caritasverbands Landsberg am Lech,

der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech und

des Pflegestützpunktes Landsberg am Lech.

11:00 Uhr: Vorstellung des Bezirks Oberbayern und seiner Leistungen (Barbara Flierl und Stephanie Plank, Bezirk Oberbayern)

11:30 Uhr: Durchblick im Pflegedschungel: Welche Leistungen und Ansprüche gibt es von der Pflegeversicherung? (Jutta Bährle und Diana Grießhaber, Pflegestützpunkt Landsberg am Lech)

12:00 Uhr: Angebote der Fachstelle für pflegende Angehörige und der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München (Jacqueline Stryczek und Monika Keck, Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München)

13:00 Uhr: Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung – was brauche ich eigentlich? (Amélie von Wissmann, Betreuungsverein des BRK Starnberg)

14:00 Uhr: Demenz: Ursachen, Diagnostik und Therapie (Priv.-Doz. Dr. med. Marion Ortner, kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech)

14:45 Uhr: Kommunikation und Umgang mit Menschen mit Demenz (Doris Kettner, Alzheimer Gesellschaft Lechrain e.V.)

Herr Rais Parsi

Telefon: 08191 129-1273

E-Mail: Senioren@LRA-LL.Bayern.de

Der Pflegestützpunkt Landsberg am Lech veranstaltet am 23.10.2021 von 10 bis 15 Uhr den ersten „Infotag Pflege und Demenz". In der Fußgängerzone (Ludwigstraße) in Landsberg erwarten Sie Informationsstände.Sie haben die Möglichkeit sich unverbindlich über das jeweilige Angebot zu informieren und sich beraten zu lassen.Zusätzlich finden im Veranstaltungssaal über der Lechsporthalle in Landsberg (neben dem Ignaz-Kögler-Gymnasium) abwechslungsreiche Vorträge statt:Die Teilnahme an den Vorträgen ist ohne Anmeldung möglich, es gilt jedoch die 3G-Regel. Bei schlechtem Wetter finden ausschließlich die Vorträge statt. Alle Informationen finden Sie auch im Internet unter www.pflegestuetzpunkt-landkreis-landsberg.deBei Fragen zum Infotag können Sie sich an das Landratsamt Landsberg am Lech wenden: