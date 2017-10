Erste-Hilfe-Kurs für Großeltern

Landsberg am Lech : Landratsamt Landsberg - (Foyer) |

Basiswissen in Erster Hilfe für Großeltern

Verbrannte Finger oder aufgeschlagene Knie. Wenn ein Kind bei den Großeltern ist und sich verletzt, müssen Oma und Opa richtig reagieren. Was im Notfall zu tun ist, können Sie in diesem speziellen Erste-Hilfe-Kurs erfahren. Kursinhalte sind unter anderem

- Auffinden eines verletzten Kindes – wann benötige ich sofort den Rettungsdienst, wann kann ich abwarten und beobachten?

- Was kann ich sofort tun bzw. muss ich beachten? (Schmerzlinderung, Lagerung, …)

- Vorbeugung und Sicherheitsvorkehrungen – Umgang mit Ängsten von Großeltern und Kindern, Überachtsamkeit.



Optional kann auch die Herz-Lungen-Wiederbelebung beim Baby/Kleinkind sowie das Anlegen einfacher Verbände eingeübt werden. Die Referentin geht selbstverständlich auch auf offene Fragen der Teilnehmer/innen ein.



Über die Referentin

Frau Röck ist eine erfahrene Kursleiterin für Erste-Hilfe-Kurse beim Bayerischen Roten Kreuz in Landsberg am Lech.



Kontakt

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Bitte wenden Sie sich hierfür an das Landratsamt Landsberg:



Herr Rais Parsi

Telefon: 08191/129-1273

E-Mail: Pajam.Rais-Parsi@LRA-LL.Bayern.de