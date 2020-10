Workshop: Musik und Demenz

Landsberg am Lech : Landratsamt , Sitzungssaal (im 1. OG) |

Über den Vortrag

Musik öffnet die Herzen und die Türen zu Erinnerungen, fördert Wohlbefinden und Lebensfreude. Das Angebot informiert über Möglichkeiten des Einsatzes von Musik und Klang in der Seniorenarbeit, insbesondere bei Menschen mit Demenz. Durch Musik können vorhandene Ressourcen wieder aktiviert und Stabilität und Sicherheit vermittelt werden, was sich sehr positiv auf Menschen mit Demenz auswirkt.



In entspannter Atmosphäre und freudvollem Miteinander werden musikalische Beispiele mit einfach zu handhabenden Percussion-Instrumenten gezeigt und ausprobiert. Der Workshop richtet sich an Menschen mit Demenz in Begleitung ihrer Angehörigen. Sie sind herzlichen zum Mitmachen eingeladen.



Über die Referentin

Claudia Castillon ist Klangtherapeutin und Musikgeragogin mit mehrjähriger Berufserfahrung.



Kontakt

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich. Bitte wenden Sie sich hierfür an:



Pajam Rais Parsi, Koordinationsstelle Seniorenpolitisches Gesamtkonzept

Telefon: 08191 / 129-1273 oder E-Mail: Pajam.Rais-Parsi@LRA-LL.Bayern.de