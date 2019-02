Stelzer-Nachwuchsworkshop in Landsberg

Die Jugendgruppe der Stelzer bietet in den Winter-/Frühjahrsferien einen Nachwuchsworkshop für Jugendliche ab zwölf Jahren an. 

Auf in luftige Höhen: Die Jugendgruppe des Landsberger Theater-Ensembles «Die Stelzer» bietet in den Winter-/Frühjahrsferien einen fünftägigen Stelzen-Workshop für Jugendliche ab zwölf Jahren an. Jeder ist herzlich eingeladen, das Laufen auf Hochstelzen auszuprobieren und zu erlernen sowie das Genre Theater auf Stelzen kennenzulernen.Seit mehr als 25 Jahren haben «Die Stelzer» Hunderte von Jugendlichen ausgebildet. Jedoch gab es im Jahr 2015 mit dem Ende des Ruethenfestspiels «Licca Line» keine Möglichkeit mehr, Workshops und die langjährige Jugendarbeit fortzusetzen. Nach vier Jahren Pause engagiert sich die Jugendgruppe nun unter der Leitung der 18-jährigen Isabell Wohlfahrt aus Landsberg und möchte neuen Nachwuchs ausbilden. Anlass dafür ist das 25-jährige Jubiläum der Stelzer. Mit der Umbenennung vom „Lechwehrtheater“ in „Die Stelzer“ begann eine neue Ära. 1994 „Unser Ziel ist es aber auch, «Die Stelzer» wieder aktiver aufzustellen und grundsätzlich mehr Auftritte anzubieten“, meint Monja Schwarz. Sie betreut den Instagram-Account der Stelzer und bereitet gerade Bildmaterial aus den letzten 25 Jahren vor.Einige der Jugendlichen aus «Licca Line» sind mittlerweile in Ausbildung oder Studium, aber immer noch routiniert auf den Stelzen. Grund genug, verstärkt aktiv zu werden und neue Formate zu erarbeiten. „Es wäre schön, wieder etwas ganz Großes, mit vielen Beteiligten, in die Wege zu leiten und umzusetzen“, wünscht sich Isabell. „Unser vorhandenes Potenzial, inklusive Stelzen und Auftrittsmöglichkeiten, sollte einfach mehr genutzt werden.“Auch weil sich «Die Stelzer» international gerade durch die großen Auftritte positioniert und einen Namen gemacht hätten, sollen die Darbietungen in großer Besetzung wieder aufgegriffen werden, erklärt Wolfgang Hauck. Und Isabell fügt hinzu: „Es macht immer mehr Spaß, mit zehn Leuten zu spielen als etwa mit dreien. Wie bei Licca Line vor 2.000 Leuten in einem großen Team am Hauptplatz zu stehen und zu spielen – das ist schon etwas ganz Besonders.“Der Nachwuchs-Workshop findet vom 6. bis zum 10. März, also von Mittwoch bis Samstag von jeweils 10 bis 16 Uhr und Sonntag von 12 bis 17 Uhr, in der Turnhalle der Grundschule an der Platanenstraße in Landsberg statt. Die ersten beiden Tage sind Schnuppertage. Die restliche Zeit dient als Training für diejenigen, die dabei bleiben können und möchten. Mit ihnen wird im Anschluss noch intensiver gearbeitet.„Während wir an den ersten zwei Schnuppertagen erklären, wie alles abläuft, was man beim Stelzenlaufen beachten sollte und eher noch spielerisch auf den Hochstelzen herumprobieren, geht es an den weiteren drei Trainingstagen gleich an die wirklichen Übungen"“, erzählt Isabell. „Auch werden hier schon kleine Choreografien erarbeitet. Denn es muss vieles beachtet werden, wenn man zu zweit, zu dritt oder zu viert Stelzen läuft und spielt – zum Beispiel das Einhalten von synchronen Bewegungen.“Isabell leitet die Vorbereitungen und wirkt bei der Organisation für das diesjährige 25-jährige Jubiläum der Stelzer mit. Dazu gehören auch die Workshops und Proben für den Jubiläums-Auftritt im Juni. Auf dem Programm 2019 stehen regelmäßige Meetings mit den anderen StelzerInnen, Amelie Bader, Vivian Lembeck, Marlene Götz, Monja Schwarz, Carolin Schwarz, Saskia Rump, Lilly Wilson und Paul Elsen, um sich gemeinsam auszutauschen und Ideen zu erarbeiten.Stelzen laufen bedeutet über sich selbst hinauswachsen, das weiß Isabell mittlerweile. Die Landsbergerin hat Anfang 2015, also mit 15 Jahren, mit dem Stelzenlaufen begonnen. „Damals hatte ich auch über einen Zeitungsartikel von einem Workshop erfahren, bei dem „Die Stelzer“ Mitwirkende für das Ruethenfestspiel „Licca Line“ gesucht haben,“ erzählt sie. Seitdem ist sie als aktives Mitglied dabei und mittlerweile sehr routiniert. Dass sie großen Spaß am Stelzentheater hat, zeigt ihr enormes Engagement.Trainiert wird zunächst für das Jubiläumsprogramm im Sommer. Im Anschluss an den Workshop werden ab April regelmäßige Probentage stattfinden. Die Jugendlichen, die Gefallen am Stelzenlaufen finden, können also weiter proben und haben die Chance, später bei den Stelzern mitzuwirken. Also: Auf die Stelzen – fertig – los!Nähere Infos und Anmeldemöglichkeiten: https://diestelzer.de/workshops/ undworkshop@dieStelzer.deMi. 6. März 10-16 UhrDo. 7. März 10-16 UhrTRAININGFr. 8. März 10-16 UhrSa. 9. März 10-16 UhrSo. 10. März 12-17 UhrTurnhalle der GrundschulePlatanenstraße 686899 Landsberg am LechFür Schüler, Studenten und Auszubildende sind die Schnupperkurse kostenfrei.Bitte mit Namen, Adresse, Telefon, E-Mail und Alter.Per E-Mail workshop@diestelzer.dePer Doodle https://time-and-date.doodle.com/poll/av3keg2u262q...