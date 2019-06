Dieses Jahr steht ganz im Zeichen des Landsberger Stelzentheaters. Zum 25-jährigen Jubiläum gestalten mehr als 30 Jugendliche ein Stelzen-Theater-Wochenende und verwandeln den Hauptplatz in eine Freilichtbühne. Auftakt ist am Samstag, 29. Juni, ein Sternlauf der Stelzer, der in einer großen Parade am Hauptplatz mündet.