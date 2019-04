Rathauskonzert: "Lieder und Balladen"

Mathias Hausmann (Bariton), Gerold Huber (Klavier)

Lieder und Balladen von Franz Schubert, Carl Loewe und Franz Liszt (kein Punkt)

So. 05. Mai 18:00 Uhr

Mathias Hausmann ist einer der interessantesten jungen Sänger auf internationalen Bühnen und zur Zeit als Ensemblemitglied am Staatstheater am Gärtnerplatz in der Titelrolle von Mozarts „Don Giovanni“ zu erleben. Seine Gesangsausbildung absolvierte er in Graz, Wien und am Royal College of Music in London. Für seinen ersten Auftritt in Landsberg am Lech konnte Mathias Hausmann den international renommierten Pianisten und zweimaligen „Echo- Preisträger“ (2002 und 2004) Gerold Huber als Partner gewinnen. Bei ihrem ersten gemeinsamen Konzert interpretieren die beiden Künstler im Landsberger Rathausfestsaal Balladen und Lieder von Franz Schubert, Carl Loewe und Franz Liszt.



Werkeinführung 30 Minuten vor Konzertbeginn 



Tickets im Theaterbüro, Reisebüro Vivell und online. Werkeinführung 17.30 Uhr



Fotos:

Gerold Huber (links) © Marion Köll



Mathias Hausmann (rechts) © Wilfried Hösl