Rathauskonzert: Klarinette und Klavier

Angelika Merkle & Martin Spangenberg am 12. März zu Gast bei den Rathauskonzerten



Viele Landsberger Musikliebhaber freuen sich auf ein Wiedersehen mit der Pianistin Angelika Merkle, die in Landsberg durch Konzerte bei den „Sommermusiken“ bestens bekannt ist. Die gebürtige Sonthofenerin - Preisträgerin u.a. der ,,Münchener Konzertgesellschaft" sowie der Yehudi Menuhin-Förderung ,,Live Music Now"- ist derzeit Professorin für Klavier-Kammermusik an der Musikhochschule Frankfurt, zusätzlich hat sie einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik Karlsruhe. Neben ihrer intensiven Kurs- und Konzerttätigkeit im In- und Ausland ist Angelika Merkle Dozentin der Internationalen Sommerakademie im Kloster Frenswegen, seit 2021 Jurorin im internationalen Hindemith Violawettbewerb, 2022 im internationalen Joseph Joachim Kammermusikwettbewerb und im internationalen Wettbewerb um den Schumann-Kammermusikpreis, deren künstlerische Leiterin sie ist.



Auch Martin Spangenberg hat seine Wurzeln im Allgäu, genauer gesagt in Wangen. Er begann seine Karriere nur ein Jahr nach seiner Diplomprüfung als Soloklarinettist der Münchner Philharmoniker, zusätzlich war er Mitglied des Bayreuther Festspielorchesters. 1997 bekam er die Professur für Klarinette an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar und wechselte dann als Klarinettenprofessor an die Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin. Seit 2015 ist er dort erster Prorektor.

Die beiden außergewöhnlichen Künstler bringen Musik von Brahms und Schumann zusammen mit französischer Musik des 20. Jahrhunderts von Poulenc in den Rathausfestsaal.

Konzertbeginn ist um 20 Uhr, um 19.30 Uhr findet eine Werkeinführung statt.

Bitte beachten: auch bei den Rathauskonzerten gilt aktuell die 2 G plus-Regelung und Maskenpflicht. Alle Infos hierzu finden Sie auf www.rathauskonzerte-landsberg.de

Karten gibt es im Theaterbüro in der Schlossergasse und im Reisebüro Vivell.



Foto: Saskia Pavek