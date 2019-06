So. 05.01.2020, 11 Uhr Neujahrsmatinee

Nach dem großen Erfolg der beiden Neujahrskonzerte 2018 und 2019 freuen wir uns, auch 2020 den traditionellen musikalischen Jahresbeginn gleich zweimal anbieten zu können: als klassische Neujahrsmatinée am Sonntag, den 5. Januar um 11 Uhr und am Vorabend, Samstag, den 4. Januar als festliches Neujahrskonzert um 19 Uhr. Man kann sicher sein, dass das Ensemble der „Landsberger Salonmusik“ um Julian Johannes, Franz Lichtenstern und Toyomi Suzuki (Leitung und Solovioline) wieder ein wunderbares und abwechslungsreiches Programm mit dem bewährten Mix aus Bekanntem, Beliebten und der ein oder anderen Überraschung überlegt hat. Natürlich wieder mit dabei ist Herbert Hanko, der gewohnt charmant durch das Programm führen wird.

Foto: Landsberger Salonmusik ©Stadt Landsberg



Tickets im VVK ab 4. Juli im Theaterbüro Schlossergasse, Reisebüro Vivell Restkarten an der Abendkasse