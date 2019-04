Live im Park – SommerAusKlang mit der Emil-Seebaß-Band und 2L84C

„Ich sag ade“ heißt es beim vierten Konzert der Reihe Live im Park in einem Song; und mit „ade Sommer 2019“ und handgemachter Livemusik verabschiedet sich auch die kleine Festivalreihe des Herkomer Museums in die Winterpause.Vorher aber bilden die hohen Bäume und lauschigen Plätze des Parks noch einmal die Kulisse für die Auftritte diesmal der Emil-Seebaß-Band und der Grabener Formation „Too Late for College – 2L84C“.Den Anfang machen um 19 Uhr die eher leisen Töne der Emil-Seebaß-Band und brandneue Songs aus eigener Feder mit Texten, die in die Tiefe gehen, ohne dabei Untergangsstimmung zu verbreiten. Musik, mal rockig, mal poppig, zum Zuhören, aber auch zum Mitmachen.Um 20 Uhr entern dann „Too Late for College“ die Bühne – doch keine Sorge, die vier Jungs aus der „Weltmetropole Graben“ wollen nur spielen, Gitarre, Schlagzeug, Bass, und singen: feinsten „Schneckenpop“ und College Rock 2.0 mit einem Mix aus deutsch- und englischsprachigen Songs; dabei haben die C.Boys an ihrer Bühnenshow selbst den größten Spaß und lassen es, wenn die Stimmung am Siedepunkt ist, auch schon mal kräftig regnen: bunte Konfetti – Schirme „müssen leider draußen bleiben“.Bei verlängerter Öffnungszeit bis 20 Uhr kann das Herkomer Museum an diesem Tag zu ermäßigtem Eintritt besucht werden.Getränke, Imbiss und kleine Gerichte erhältlich am Verkaufsstand auf dem Gelände sowie im Herkomer Café.Änderung werden rechtzeitig auf der Homepage des Museums bekannt gegeben. Ausweichtermin bei schlechtem Wetter ist der 13. September.Seien Sie herzlich willkommen und erleben gemeinsam einen heiter-entspannten SommerAusKlang Live im Park’19.Veranstalter: HerkomerstiftungLive im Park, das Summer-open-Air des Herkomer Museums, findet nur bei gutem Wetter statt.Foto: Emil Seebaß