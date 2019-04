Live im Park – MidSummerTunes mit Jakob Oschmann und Birkett Hall

Internationales Flair und Summerfeeling pur gibt es zur Einstimmung auf die großen Ferien im Herkomer Park mit Liveacts des auf Ibiza aufgewachsenen Singer/Songwriters Jakob Oschmann und der beiden Kanadier Ea Birkett und Ted Hall, zusammen „Birkett Hall“.Den Anfang macht um 19 Uhr Jakob Oschmann. Der Solist, bekannt unter anderem von Auftritten in der Region München und beim Sammersee-Festival in Schondorf, performt mit Gitarre und Gesang und wird dem Landsberger Publikum aktuelle und neue Songs, auch aus eigener Feder präsentieren.Um 20 Uhr greifen dann Birkett Hall zu Gitarre, Mundharmonika, Bass, Saxofon, Piano, Percussion, … und bieten als „Akustik-Folk-Rock-Bluespunk-Jazz-Indie-Singer/Songwriter“ – „volles Programm“. „Zwei Leute, starke Texte, fette Grooves und die klangliche Tiefe einer ganzen Band“, so beschreibt das Power-Duo seine Musik. Man darf gespannt sein …Bei verlängerter Öffnungszeit bis 20 Uhr kann das Herkomer Museum an diesem Tag zu ermäßigtem Eintritt besucht werden.Getränke und Imbiss erhältlich am Verkaufsstand auf dem Gelände und im Herkomer Café.Änderung werden rechtzeitig auf der Homepage des Museums bekannt gegeben. Ausweichtermin bei schlechtem Wetter ist der 9. August.Das Museumsteam freut sich auf Sie!Veranstalter: HerkomerstiftungLive im Park, das Summer-open-Air des Herkomer Museums, findet nur bei gutem Wetter statt.Fotos: Neues Stadtmuseum, Jakob Oschmann, Holger Enghardt