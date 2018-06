Herkomer Museum hebt kleines Summer-Open-Air aus der Taufe





„Live im Park“ ist das Motto der neuen Veranstaltungsreihe des Herkomer Museums, die erstmals am Freitag, 6. Juli, startet. Nach Wiederherstellung der Außenanlagen rund um den Mutterturm sind vor allem junge Besucher eingeladen, sich bei einem kleinen Summer-Open-Air jeden ersten Freitagabend eines Monats, zwischen 18 und 22 Uhr, aufs Wochenende einzustimmen. Das Museum bietet jungen Bands eine Auftrittsmöglichkeit, den Anfang macht am 6. Juli um 20 Uhr Betty Baldauf. Betty spielt Akustikgitarre mit Percussion-Sounds und beidhändigem Finger-Tapping. Durch diese besondere Spieltechnik, vertreten von Künstlern wie Andy McKee und Jon Gomm, entsteht ein vielschichtiger Klang auf der Solo-Gitarre. Die Liedauswahl reicht von neuinterpretierten Stücken für die klassische Gitarre bis hin zu Cover bekannter Hits aus den 80er Jahren."Um 21 Uhr greifen „Woodbox“ zu Akustikgitarre und Cajón und lassen Klassiker der Musikgeschichte „einmal ganz anders“ klingen.Das Herkomer Museum hat anlässlich des Summer-Open-Airs für Besucher am Freitag zwei Stunden länger, bis 20 Uhr, zum ermäßigten Eintritt geöffnet.Die Veranstaltung findet bei Regenwetter nicht statt, was am Tag der Veranstaltung auf der Homepage des Museums bekannt gegeben wird.