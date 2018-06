Stadtführung mit Jugendlichen







Wie eignen sich Jugendliche Stadtraum an, die aus einem anderen Kulturkreis kommen? Welche Plätze in Landsberg sind für sie wichtig, welche bestimmen ihren Alltag? Wie machen sie sich die Fremde zu Eigen?Schüler der Integrationsklassen der Beruflichen Schulen haben in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum eine Stadtführung entwickelt, um ihren Blick auf Landsberg zu vermitteln. Dabei kommen auch Themen wie Verkehrsschilder, Mülltrennung oder Parkbänke zur Sprache.Der Rundgang startet am Sonntag, den 8. Juli um 15 Uhr vor dem Eingang des Museums in der Von-Helfenstein-Gasse 426. Die Teilnahme ist kostenfrei.