Heimat 1 / Kreiskulturtage

Landsberg am Lech : Weißanwesen |

Die ersten Kreiskulturtage des Landkreises Landsberg fragen von 24.6. bis 9.7.2017 nach der „Schnittstelle Heimat“. Wo und was ist Heimat? Ist sie an einen Ort gebunden oder kann Heimat auch ein Gefühl sein? Eine wesentliche Schnittstelle emotionaler Verortung von Heimat ist die Kultur, denn sie schafft Bindungen, Wurzeln und Identität.



Mit drei Führungen gehen die Städtischen Museen – Neues Stadtmuseum, Herkomer Museum und Weiß-Egger-Anwesen in Ellighofen – der Frage nach der Verortung und Definition von Heimat nach.



300 Jahre bäuerliche Alltagskultur im Weiß-Egger-Anwesen in Ellighofen.



Eine Anmeldung ist für die Teilnahme an einer Führung dringend erforderlich.

Neues.Stadtmuseum@Landsberg.de - 08191/128360

www.musuem-landsberg.de



Eintritt 5 €, Kinder bis 14 Jahren sind frei