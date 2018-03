Landsberg am Lech : Säulenhalle am Stadttheater |

Im Rahmen des Wolf Durmashkin Composition Awards wird noch bis zum 4. April die Ausstellung «Von Litauen nach Landsberg» in der Säulenhalle in Landsberg gezeigt.

Die Spurensuche eines Kapitels Landsberger Geschichte, das im Mittelalter begann und mit dem Ende des Nationalsozialismus nicht abgeschlossen war.



Ausstellungsdauer: 22. März. bis 4. April 2018

Eintritt: Der Besuch ist kostenfrei

Säulenhalle, Landsberg am Lech, Schlossergasse 381



Öffnungszeiten der Ausstellung:

Mo-Fr 14 bis 18 Uh

SA-So 11.17 Uhr

und nach Vereinbarung





VORSCHAU AUSSTELLUNGSPROGRAMM

________________________________________

Filme in der Ausstellung vom 21. März. bis 4. April 2018:

• „Befreit und Vergessen“ von Joachim Schröder

• „Nacht und Nebel“ von Anatole Dauman

• „The World Was Ours“ von Mira Jedwabnik Van Doren

________________________________________

VORSCHAU FILME IM STADTTHEATER ZUR AUSSTELLUNG



Montag, 26. März 2018

20:00 Film: „Liza ruft! – Portrait einer jüdischen Partisanin“

von Christian Carlsen

in Kooperation mit „FILMFORUM Landsberg“

Anschließend Gespräch und Diskussion mit Christian Carlsen

Eintritt frei



Dienstag, 27. März 2018

20:00 Film: „Auserwählt und ausgegrenzt“ von Joachim Schröder

in Kooperation mit „FILMFORUM Landsberg“ und Diskussion

Anschließend Gespräch und Diskussion mit Joachim Schröder

Eintritt frei