Tag der verlorenen Socke am 09. Mai in der Familienoase Landsberg

Landsberg am Lech : Familienoase |



Einsame Socken im Schrank?



Bringt sie mit am 09. Mai 2019 von 15.30 - 17.00 Uhr in die Familienoase in der Waldheimer Str. 11 in Landsberg.

Am Tag der verlorenen Socke basteln wir gemeinsam Sockenmonster. Eine Anmeldung ist erforderlich, die Kosten liegen bei 3 Euro, Mitglieder zahlen 2 Euro. Materialkosten fallen nach Aufwand an.

Weitere Informationen unter www.familienoase.org oder telefonisch unter 08191-4289363.