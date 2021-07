Luftballonflohmarkt in Erpfting 7.8.2021 von 13-18 Uhr

Landsberg am Lech : Erpfting |



Du willst radfahren - leider fehlt dir für ein neues Fahrrad das notwendige Kleingeld?



Dein Auto benötigt neue Winterreifen - du möchtest aber nicht viel dafür ausgeben?



Du bist ein Fan von gut erhaltener gebrauchter Secondhand Mode?



Du suchst ein günstiges aber einzigartiges Geburtstagsgeschenk?



Du kennst Erpfting noch nicht und möchtest das schöne und beschauliche Dorf jetzt kennenlernen?



Dir ist einfach nur langweilig - und möchtest etwas interessantes unternehmen.



Dann gibt es einen Ort und Zeitraum für die Lösung deiner "Probleme":



Am Samstag, 7. August 2021 findet im Landsberger Stadtteil Erpfting ein privater Luftballonflohmarkt "von Erpfting für den Rest der Welt" statt. Er beginnt um 13:00 Uhr und endet um 18:00 Uhr. Gewerbliche Händler sind nicht zugelassen. Der Ausweichtermin bei Regen ist Sonntag der 8. August zur gleichen Zeit.



Luftballons der teilnehmender Erpftinger weisen an gut sichtbarer Stelle der Grundstücke bzw. Häuser (an Gartenzaun, Hofeinfahrt ...) den Weg für die potenziellen Käufer.



Angeboten wird alles, was Haus, Keller, Dachboden und Garage so hergeben und neue Besitzer sucht.



Um die Einhaltung der laut Infektionsschutzgesetz geltenden Abstands- und Hygieneregelungen wird gebeten.



Nun hoffen wir auf gutes Wetter viele interessierte Besucher und zahlreiche Käufer.

Veranstalter: WIR in Erpfting - Gemeinsam ist alles möglich



Peter Gartner/DVPJ