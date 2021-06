E-Scooter TESTDAY bei SIP Scootershop in Landsberg am Lech

Ein Test sagt mehr als tausend Worte. Du interessierst dich für den Kauf eines E-Scooters? Du bist dir nicht sicher welches Modell zu dir und deiner Verwendung am besten passt? Du möchtest einen E-Scooter einfach gern mal ausprobieren? Dann bist du bei uns richtig!

E-Scooter Testen

Wir haben ständig eine große Flotte an E-Scootern der wichtigsten Modelle lagernd und vor allem fahrfertig vorbereitet für eine Probefahrt. Unsere Test E-Scooter sind angemeldet und du kannst sie auf unserem großen Gelände ausführlich testen - und zwar viele verschiedene Modelle im direkten Vergleich.An unserem TESTDAY haben wir folgende E-Scooter Modelle für euch bei uns in Landsberg angemeldet, geladen und direkt fahrfertig zum testen:E-Scooter EGRET Eight V3, max. Motorleistung 650W, Reichweite 30kmE-Scooter EGRET Ten V4 48V, max. Motorleistung 800W, Reichweite 40kmE-Scooter GO!MATE staep ER2 PLUS, MotorleistungE-Scooter METZ Mover, Motorleistung 500W, Reichweite 25kmE-Scooter SEGWAY NINEBOT E25D, Motorleistung 300W, Reichweite 25kmE-Scooter SEGWAY NINEBOT E45D, Motorleistung 300W, Reichweite 45kmE-Scooter SEGWAY NINEBOT MAX G30D, Motorleistung 700W, Reichweite 65kmE-Scooter THE URBAN #HMBRG V3, Motorleistung 650W, Reichweite 30kmWir möchten euch nicht nur schnell einen E-Scooter verkaufen wie das im Elektronikgroßmarkt gern mal passiert. Wir haben Ahnung von unseren Produkten und wir haben wichtige Ersatzteile und ein breites Sortiment an Zubehör wie Helme, Handyhalter, Schlösser, Gepäckträger und Schutzbekleidung für euch vorrätig. Alle E-Scooter und Zubehör bei uns im Überblick https://www.sip-escootershop.com Wir freuen uns auf euren Besuch bei uns in Landsberg am Lech! Einen leckeren Capuccino, eine Pizza oder ein kaltes Getränk gibt es in unserer italienischen Bar SIPERIA.