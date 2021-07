After-Work-Aperitivo Siperia Donnerstag 29. Juli 2021

Am Donnerstag 29. Juli 2021 um SIPzehn (17) Uhr, ist es endlich wieder soweit!

Alle Drinks kosten 5 Euro und beinhalten diesmal eine Schale mit Oliven, Parmesan, Parmaschinken und Fritelli - als Ersatz für unser gewohntes Antipastibuffet, dass wir Corona bedingt nicht anbieten wollen. Wir freuen uns, endlich wieder einen Aperitivo anbieten zu können! Das Wetter wird schön und wir versuchen soviel wie möglich draussen anzubieten! Kommt gern mit der Vespa!Wir freuen uns auf Euch!Die Kollegen vom SIP Scootershop bauen nebenan ihren Leistungsprüfstand auf, an dem jeder nach Voranmeldung die Power seines Rollers messen lassen kann. Anmeldungen per E-Mail an: dyno@sip-scootershop. deBis Donnerstag - weitersagen!Das ist keine VERANSTALTUNG sondern ein normaler SIPERIA Betrieb als Afterwork.