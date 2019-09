Verkaufsoffener Sonntag

Laichingen : Einzelhandel |

Mittagessen ab 12:00 Uhr auf dem Marktplatz.

Einzelhandel hat von 13:00-18:00 Uhr geöffnet .



Motto des verkaufsoffenen Sonntages ist "Puzzeln".

Die Regel ist ganz einfach: Wer das vorgegebene Puzzle am schnellsten zusammensetzt, gewinnt. Unterteilt wird allerdings der Fairness wegen in insgesamt drei „Wettkampfklassen“.

Der Puzzlewettbewerb findet auf dem Marktplatz statt. In den Einzelhandelsgeschäften gibt es Puzzelteile für das Gewinnspiel mit attraktiven Preisen und weitere Aktionen sind bei den jeweiligen Einzelhändler zu finden.

Auf dem Edeka-Parkplatz befindet sich außerdem eine Hüpfburg und das Emma-Glücksrad.