Tennis für Jedermann - Tag der offenen Tür beim VfL Grasdorf

Laatzen : Tennisanlage des VfL Grasdorf e.V. |

Am Samstag, den 27. April 2019, lädt die Tennisabteilung des VfL Grasdorf ab 11:00 Uhr alle Tennisinteressierten zum „Tag der offenen Tür“ ein. Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren können an einem kostenlosen Schnuppertraining teilnehmen. In verschiedenen Geschicklichkeitsparcours können die eigenen Ballfertigkeiten getestet werden - außerdem steht eine Anlage zur Messung der Aufschlagsgeschwindigkeit zur Verfügung.



Unter den Teilnehmern an den verschiedenen angebotenen Aktivitäten werden drei Gutscheine für jeweils ein Gratis-Tennistraining verlost.



Mit dieser Aktion will der VfL Grasdorf allen Interessierten Gelegenheit geben, Tennis als attraktive Sportart näher kennen zu lernen und sich von seiner Vielfältigkeit und Abwechslung anregen zu lassen.

Den Kindern, Erwachsenen und Senioren wird ein buntes und abwechslungsreiches Programm geboten. Sport, Spaß, Spiel und Geselligkeit stehen am „Tag der offenen Tür“ im Mittelpunkt. Sportkleidung und Turnschuhe genügen. Der Verein stellt Schläger, Bälle und Trainer kostenlos zur Verfügung.



Weitere Auskünfte und Voranmeldungen bei Birgit Hoffmeister, Tel.: 0511-828806.