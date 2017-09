Saisonabschlussfahrt der RTF-Trainingsgruppe Stahlrad Laatzen von 1897 e.V.

Laatzen : Rathaus |

Erinnert ihr euch noch? …Am 12.03.2017 war die Saisoneröffnungsfahrt…Nun ist die Saison bereits wieder vorbei…und deshalb planen wir eine offizielle Saisonabschlussfahrt der RTF-Trainingsgruppe. Das Ziel ist eine gemeinsame Ausfahrt, d.h. wir starten zusammen, fahren zusammen und kommen zusammen an.



Also seid dabei und lasst uns gemeinsam Spaß haben!



Start ist am 15.10.2017 um 10:00 Uhr am Rathaus in Laatzen und die Tour wird uns über die „große“ Runde unserer Laatzener Frühjahrs-RTF führen.