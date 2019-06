noch einmal Pfingsten, ganz persönlich, aber mit Pfingstrose

Pfingstsonntag ist ein besonderer Tag für mich, sagte mir ein Falkner aus dem Harz vor Jahren, denn an einem Pfingstsonntag sei sein Adler zum ersten Mal publikumswirksam zu ihm zurückgekommen, als er den rechten Arm der durch einen dicken Handschuh geschützt wurde, ausstreckte,inzwischen würde er aus etwa 1000 Metern Höhe auf ihn zurückstürzen, ok, das ist nicht grad ein Wunder im biblischen Sinne, doch nach so kurzer Traeningszeit absolut erstaunlichmeiner Frau könnte ich das nicht beibringen fügte er leicht schmunzelnd hinzuwie beruhigend, denn ich denke, mit dieser Variante wären beide ganz sicher nicht glücklich gewordenaber darum ging es hier auch nicht, schon eher und zugegeben, an den Haaren herbeigezogen um die Pfingstgeschichte, in der es heißt, das Menschen vor vielen Jahren mit verschiedenen Sprachen, und aus unterschiedlichen Kulturen kommend sich plötzlich verstanden, sie konnten miteinander sprechen und anderen zuhören, und alle brachten den Wunsch mit, das auch zu tun, das klingt so einfach, ist es aber nicht immer, doch sie erkannten die Chance und handelten danachnatürlich kann man beide Ereignisse nicht miteinander vergleichen, zumal bei dem Adler wohl eher eine knallharte Dressur, sorry, artgerechte Beschäftigungstherapie eine Rolle spielte, ähnlich wie bei Tigern im Zirkus, die immer so fröhlich zweimal am Tag durch einen brennenden Reifen springenaber meinem Gegenüber reichte sein kleines Erfolgserlebnis, um Pfingsten als etwas Besonderes anzusehen,doch welche Meinung hat der Adler dazu, er musste zuerst den anderen verstehen, und das auch beweisen und das hat er getan, indem er zurück kam, das musste er nämlich nicht, er hätte wegfliegen können, aber das tat er nicht, schon allein wegen des Lederriemens, den man ihm um ein Bein gebunden hatte, und der ihn in der Freiheit letztlich nur behindert hättealso machte er, was "Herrchen" wollte, in der Hoffnung dass ein Leckerli auf ihn wartet, jetzt erst war der Partner mit seinem Teil an der Reihe, das geschah auch, der Adler bekam sein Leckerli und das ganze passierte zum ersten Mal erfolgreich zu Pfingsten, und machte Pfingsten unvergesslichbei Menschen ist das nicht so einfach, man kann sich zwar wünschen, das jemand unsere Nähe sucht, und das ist dann wirklich ein Geschenk, um diesen Wunsch zu unterstützen müsste man ein bisschen nachdenken, und vielleicht überlegen, was wir denn so in in der Hand haben, damit jemand kommt und sagt"schön dich zu sehen, wie geht es Dir" und vielleicht frei nach Konfuzius sogar seine Wurzeln entdeckt, und vielleicht Gründe, findet, um zu bleibenob es reicht, mit einer Pfingstrose zu winken weiß ich nicht, doch das erfährt man ja sehr schnell, denn eine Reaktion darauf erhält man immer, ob die uns nun gefällt, ist etwas ganz anderesaber vielleicht hat Pfingsten wirklich so etwas an sich, das Menschen dazu bringt, miteinander zu reden, wer weiß, und vielleicht ergibt sich ja eine Gelegenheit, einfach sodas ist immer noch besser, als auf die Zeit zu hoffen, die angeblich alle Wunden heilt, doch das macht sie nicht, selbst wenn sie es könnte, denn Wunden müssen schnell behandelt werden um zu heilen, und Eile kennt die Zeit nicht,sie vergeht nur,mehr hat sie noch nie gekonnt, doch man kann sie nutzen, das hätte man längst tun müssen fällt uns jetzt ein, denn noch ist vielleicht Zeit dazu, ob sie reicht, Wünsche wahr werden zu lassen, wer weiß das schon, doch Wunder gibt es, die Geschichte der Menschheit ist voll davon und ein altes Lied aus Wien, das ein Schicksal beschreibt, in dem es zu spät ist, muss ja nicht bei jedem stimmen"wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nichts",mir gefällt der Text schon nicht, er schiebt die Verantwortung ausschließlich dem lieben Gott zu, das ist unfair,aber demjenigen der ihn geschrieben hat,war das wohl schon egaldas am Kreuzweg der Entscheidungen kein Wegweiser steht, ist eine alte Wahrheit, aber wenn man vor Jahren den falschen Weg gegangen ,und nicht umgekehrt ist, müsste man eigentlich heute wissen, warum er falsch war, und jetzt das Gegenteil machen,klingt zumindest theoretisch völlig logischdas es leicht ist hat nie jemand behauptet, doch ein bayerisches Sprichwort meint,und ist der Weg auch noch so steil, a bisserl was geht alleweildarüber könnte man ja nachdenken, und Pfingsten ist eine gute Zeit dafür, um damit anzufangenund für uns alle gilt, viel mehr Blumen während des Lebens, denn auf den Gräbern blühn sie vergebensdiesen Satz haben viele schon gesagt, meist eher leise, und ich denke, die meisten wären jetzt trotz allem, was einem am Grab eines Menschen so einfällt, ein Stück glücklicher, wenn sie eher daran gedacht hätten,seien wir dankbar, wenn man die Gelegenheit hat, eine Pfingstrose zu verschenkenstop,eines fehlt noch, der, für den sie bestimmt ist, müsste sich darüber freuen können,doch wer schlägt schon eine Pfingstrose aus,wenn sie von Herzen kommtFrohe Pfingsten