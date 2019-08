Anzeige

Deutschlandtour 2019

Die Tour, seit 2018 wieder da, begann in diesem Jahr am Donnerstag, den 29.August in Hannover, am Tag davor gab es die Nacht von Hannover, sozusagen als Einstieg und Stimmungsmacher für den Start der Tour, und man erwartete Unmengen von Besuchern, die sich auf ein fröhliches Spektakel freuen,



dazu wollten wir auch gehören, da jedoch der Rathausplatz als Startplatz für beide Events vorgesehen war, der aber inzwischen für Besucher abgesperrt sei, befürchteten wir das schlimmste, und ich rief vorsichtshalber beim Veranstalter, der Stadt Hannover an, ob es überhaupt machbar sei, auch nur in die Nähe des Startplatzes zu kommen, und bekam als Antwort, schwerlich, der Verkehr in Hannover würde stehen, und zum Start der Tour, der so gegen 11:00 Uhr geplant sei, würde es noch schlimmer werden, und so verzichteten wir darauf, unter die Räder zu kommen, und blieben zu Haus, zumal das Fernsehen ja sicher alles übertragen würde,



gestern Abend riefen Bekannte bei uns an, und fragten, wo wir denn geblieben wären,



um es kurz zu machen, es gab keinerlei Parkprobleme rund um die Nacht von Hannover, obwohl Zirkus Ronkalli auch noch unmittelbar am Geschehen seine Zelte aufgeschlagen hatte,



die Tour am nächsten Tag begann nicht gegen 11:00 Uhr sondern erst gegen 13:00 Uhr , doch alles sei wunderbar und überschaubar gewesen, und wir hätten problemlos Platz für unser Auto gehabt,



uns blieb jetzt nur die Hoffnung auf das Fernsehen, doch die Nacht von Hannover wurde nicht übertragen,



was lernen wir daraus,



wer viel fragt, kriegt viel Antwort, und manchmal stimmt nicht, was uns gesagt wird, das ist keine Absicht , die Situation hatte sich anders entwickelt, als erwartet



was solls,



dagegen ist man machtlos

