Wir brauchen ihre/eure Unterstützung!!!

Nun, da der Frühling Einzug gehalten hat, ist der Bedarf an Fahrrädern -- sehr groß.Aus diesem Grund rufen wir alle Leser auf, nicht mehr benötigte Räder amin die Fahrradwerkstatt zu bringen.Diese befindet sich in einer Lagerhalle etwas versteckt neben dem Getränkemarkt Sitt an der Hildesheimer Str. 310 in Rethen.Die abgegebenen Fahrräder müssen zunächst nicht verkehrssicher sein, sollten aber mit überschaubarem Aufwand repariert werden können.Wir Stahlradler aus Laatzen sind vor Ort und würden uns freuen, wenn viele, viele Leser sich an dieser Aktion beteiligen und ihre nicht mehr benötigten Räder vorbei bringen würden.