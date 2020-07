Unterschreiben Sie für ein besseres Naturschutzgesetz

Viele Arten in Niedersachsen sind gefährdet oder vom Aussterben bedroht: Insekten genauso wie Wirbeltiere und heimische Wildpflanzen. Wir meinen: Es ist Zeit zu handeln! Damit wir bedrohte Tier- und Pflanzenarten besser schützen können, braucht es ein neues niedersächsisches Naturschutzgesetz.Deshalb gibt es das Volksbegehren Artenvielfalt.Jetzt Es gibt viel zu tun in Niedersachsen. Es braucht mehr Hecken und Blühflächen am Wegrand, Schutz der Gewässer vor Überdüngung und Pestiziden. Nachhaltige Landwirtschaft muss stärker gefördert werden. Für den Klimaschutz müssen mehr Wälder naturnah umgestaltet werden.Sie möchten das Volksbegehren Artenvielfalt unterstützen? Am Sonntag, den 26.07. sammelt der NABU von 14 bis 17 Uhr Unterschriften vor dem Naturschutzzentrum Laatzen-Grasdorf. Besuchen Sie uns am Infostand!Wann: 26.07.2020 14 - 17 UhrWo: NABU Laatzen, Ohestraße 14, 30880 Laatzen