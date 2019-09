Laatzen und die höchste Grundsteuer...

Hohe Grundsteuern für die Eigenheimbesitzer in Laatzen, ja das kann man sich leisten. Hat doch Herrn Belit Onay es besonderen Spaß gemacht anderen Parteien die Werbung für sich nicht zu erlauben! Ja er hat sogar Fotos Andersdenkender gemacht.. die für immer verbrannt waren und sind! Partei Grüne! Die SPDler der Stadt Laatzen haben mit Hilfe der Internets und der Laatzener Polizei jeden logischen bürgerlichen Widerstand erstickt!

Wie weit erstickt? Für immer mit Hilfe des Internets! Jeder der sich in Laatzen wehren möchte wird aus diesem Kartell fertig gemacht!

Fragen dazu? Gern doch! Fazit: Herr EX BM Prinz, Initiator damaliger Vorfälle und nun hoffnungsloser Kandidat Onay...man sieht sich immer mal zwei mal im Leben!



Höhere Grundsteuer: Wohnen in Laatzen wird ab 2020 teurer

Wo liegt das Problem bei der Erhebung der Grundsteuer?

Die Grundsteuer für die 35 Millionen Grundstücke in Deutschland hat mit den heutigen Marktwerten der Grundstücke und Häuser nichts mehr zu tun. Denn die Einheitswerte, die Grundlage für die Berechnung der Steuer sind, sind total veraltet. Für Grundstücke in Westdeutschland gelten Bewertungskriterien von 1964, im Osten war sogar 1935 das Basisjahr.



In vielen Regionen haben Grundstücke in den vergangenen Jahrzehnten jedoch deutlich an Wert gewonnen. In anderen hingegen fiel ihr Wert. Dadurch entsteht eine Ungleichbehandlung vieler Steuerzahler.



Eigentlich hatte sich der Bund dazu verpflichtet, die Werte, die Basis der Bemessung sind, alle sechs Jahre zu aktualisieren. Das ist jedoch nie geschehen.

Zitat Spiegel 14.08.2018

Fazit! Und wer wehrt sich? Ja eine Bürgerinitiative ..sonst trau sich niemand vor der der ANTIFA aus der Deckung!

Laatzen hat ab 1. Januar 2020 voraussichtlich die höchste Grundsteuer in ganz Niedersachsen. Bei der Ratssitzung am Donnerstag steht die Entscheidung über die geplante Erhöhung der Hebesätze an. Sie sollen auf über 600 Punkte steigen. Weil Wohnungseigentümer die Kosten weiterreichen können, dürften auch die Mieten steigen.Zitat; Haz 04.09.2019