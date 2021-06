Kundgebung zur landesweiten Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (STRABS)

Laatzen. Am Samstag, den 03. Juli 2021, um 11 Uhr, veranstaltet der gemeinnützige Bürgerverein Laatzen FORUM 2014 e.V. eine landesweite Kundgebung zur Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (STRABS) vor dem Laatzener Rathaus Marktplatz 13.

Das Themast bekanntermaßen nicht nur ein lokales, sondern seit längerer Zeit auch ein schwelendes landesweites aktuelles Thema.Von denhaben zwischenzeitlichdie STRABS bereits abgeschafft, jetzt mussfolgen! Bisher weigert sich die Landespolitik immer noch vehement gegen eine Abschaffung dieser ungerechten, unsozialen und teilweise existenzbedrohenden Beiträge zur Erneuerung von Straßen.Nach Einschätzung von Experten belaufen sich die hierfür veranschlagten Kosten für eine Übernahme durch dasaufBei einem Haushalt von 32,1 Milliarden Euro machen das in Summe nur 1-2% des Landeshaushaltes aus. Berücksichtigt man dabei noch die außerordentliche Einnahme des Landes durch Bußgeldzahlungen in Höhe von 1 Milliarde Euro von VW für den Dieselskandal, dann ist die Argumentation der Landespolitiker gegen eine Abschaffung der STRABS erst recht nicht mehr nachvollziehbar.Die ab 2019 novellierten Änderungen in dem(NKAG), die von vielen Landespolitikern gerne als Erleichterungen verkauft werden, haben sich alserwiesen.Diese oben erläuterten Umstände, sowie die besondere Laatzener Situation habendazu veranlasst, eine Petition zur landesweiten Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (STRABS) zu initiieren. Die ähnlichen Verhältnisse, sowie das Engagement von FORM 2014 in Pattensen haben dazu beigetragen, dass sich auch viele Bürgerinnen und Bürger spontan aus Pattensen beteiligt haben.In Ergänzung zu der im Mai übergebenen Petition an den Niedersächsischen Landtag folgt nun am 03. Juli die Kundgebung mit kompetenten Vertretern derund dem. Betroffene und Interessierte haben hier die Möglichkeit auf Augenhöhe mit den Fachleuten über dieses Thema zu diskutieren.Die Kundgebung findet am Samstag, den 03. Juli 2021 um 11:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr vor dem Laatzener Rathaus Marktplatz 13 statt. Parkmöglichkeiten befinden sich am Erich-Kästner-Schulzentrum, Marktstr. 33 (Zufahrt über Robert-Koch-Str.). Über eine rege Beteiligung würden wir uns sehr freuen.Mit freundlichen GrüßenDer Vorstand Rainer Schumann 1. VorsitzenderPressemittteilung des gemeinnützigen Bürgerverein Laatzen FORUM 2014 e.V. vom 22.06.2021