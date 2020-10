Impfstoff ist nicht mehr da...

Hier der Text einer Rethener Praxis. Für die Inländer ist nix mehr da! Warum auch...die Kuscheltierwerfer haben die Impfung schon!Der Bund gab 2018 15,1 Milliarden für Flüchtlinge in Deutschland ausDoch wie viel gibt Deutschland tatsächlich für Flüchtlinge aus? Eindeutig beziffern lassen sich nur die Ausgaben des Bundes. Diese beliefen sich laut Bundesfinanzministerium 2018 auf rund 23 Milliarden Euro. Medien berichteten von einem „Rekordwert“. Davon entfallen jedoch rund 7,9 Milliarden auf die Bekämpfung von Fluchtursachen; das Geld wird also nicht vollständig innerhalb von Deutschland eingesetzt.Für Flüchtlinge in Deutschland hat der Bund 2018 also 15,1 Milliarden Euro ausgegeben. Davon sind 7,5 Milliarden Kosten, die der Bund der Ländern erstattet. Correktiv.org