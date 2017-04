Der GROSSE HERRSCHER am Bosporus...

Mit "Siegerkranz" ums Haupt:Ich schätze, die Türken werden das noch bereuen, Erdogan jetzt eine unbegrenzte Macht gegeben zu haben. Jetzt ist er wirklich KEINEM mehr Rechenschaft schuldig!Unbegreiflich, daß er damit durchgekommen ist. Aber wahrscheinlich wurde bei dem "knappen" Ergebnis sowieso irgendwie nachgeholfen...Und wenn ich lese, daß 63% der in Deutschland lebenden Türken FÜR Erdogans Präsidialsystem gestimmt haben, kann ich nur sagen "Probiert es doch mal aus in eurem ursprünglichen Heimatland! Ist bestimmt ganz toll, als "Terrorist" verhaftet zu werden, nur weil ihr öffentlich etwas geäußert habt, was KEINE Huldigung des Alleinherrschers war, sondern womöglich sogar eine KRITIK!"Jedenfalls haben die Auslandstürken mehrheitlich für eine Verfassungsänderung gestimmt, deren Folgen sie selbst nicht ertragen müssen...