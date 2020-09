ADFC-Fahrradklimatest 2020 startet

Der ADFC-Fahrradklimatest als Zufriedenheitsbarometer der Radfahrenden startet wieder. Vom 01.09. bis 30.11.2020 besteht die Möglichkeit, die eigene Kommune aus Sicht der Radfahrenden nach verschiedenen Kriterien zu bewerten. Die so gewonnenen Erkenntnisse geben Verkehrsplanern und politisch Verantwortlichen ein Feedback über den Erfolg ihrer bisherigen Maßnahmen zur Radverkehrsförderung. Sie zeigen aber auch notwenige Verbesserungen auf.„Auch in der Region Hannover hoffen wir wieder auf viele Teilnehmer:innen“, so Ronald Brandt, Geschäftsstellenleiter ADFC Region Hannover. „Denn je mehr Menschen teilnehmen, desto aussagkräftiger und verlässlicher werden die Ergebnisse des Fahrradklimatest 2020.“Die lokalen ADFC-Gruppierungen werden sich auch in diesem Jahr wieder aktiv bei den Befragungen einbringen, z.B. am Fahrradaktionstag in Neustadt am 18.09.2020. Am einfachsten ist aber die Teilnahme digital per Online-Fragebogen ( https://fahrradklima-test.adfc.de/ ). Dort sind auch alle weiteren Inform ationen zum Fahrradklimatest 2020 zu finden.Helfen Sie mit, das Fahrradklima in Ihrer Kommune durch Ihre Teilnahme und Bewertung zu verbessern!​