Mit allen Sinnen genießen - Spaziergang durch den Park der Sinne

Laatzen : Park der Sinne

Zur EXPO 2000 entstand in Laatzen auf dem Gelände der ehemaligen Mülldeponie ein einzigartiger Park, in dem die vier Elemente "Luft, Wasser, Erde und Feuer" erlebbar sind. An verschiedenen Stationen könnt ihr eure Sinne schärfen oder den gesamten Park einfach mit allen Sinnen genießen.

Ob im Duftgarten, am Ort der Idylle oder in der Schlucht - im Park der Sinne kommen kleine und große Entdecker garantiert auf ihre Kosten. Kunstwerke im Park regen die Phantasie an, im Echo-Hof können sich nicht nur Verliebte geheime Botschaften zuflüstern und auf dem Barfußpfad werden Kindheitserinnerungen geweckt. Wann seid ihr das letzte Mal barfuß über eine Wiese gelaufen oder habt Holz und Steine mit den Fußsohlen ertastet? Balanciert mit geschlossenen Augen an der Hand eures oder eurer Liebsten und gönnt euch und euren Füßen dieses besondere Erlebnis!Wie sehen eigentlich Insekten den Park? Im überdimensionalen Insektenauge von Andreas Rimkus könnt ihr es erfahren und euch anschließend an den bunt blühenden Stauden rund um das Kunstwerk erfreuen. Die werden von Hummeln, Bienen und Käfern gut besucht. Schaut einfach etwas genauer hin und lasst euch vom Summen und Brummen und der Artenvielfalt im Staudenbeet verzaubern!Einige Bilder von unserem sinnlichen Spaziergang durch den Park habe ich euch in einer kleinen Serie zusammengestellt. Viel Spaß beim Betrachten!Vor zehn Jahren habe ich die einzelnen Stationen des Parks in diesem Beitrag vorgestellt. https://www.myheimat.de/laatzen/natur/ausflugstipp...  Seitdem haben wir den schönen Park unzählige Male mit allen Sinnen genossen. https://www.myheimat.de/laatzen/freizeit/wenn-die-...  Zu entdecken gibt es bei jedem Besuch Neues. Schaut doch selbst einmal dort vorbei und geht auf Entdeckungstour! Der Eintritt in den Park ist übrigens kostenfrei.