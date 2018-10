Das Wetter versprach frühherbstlich schön zu werden, also brachen wir mit den beiden Enkelsöhnen (6 und 12 Jahre alt) auf zum Wisentgehege Springe.Jeder mit einer digitalen Kamera ausgestattet, wurde der Ausflug zur spannenden Fotochallenge.Die Ausbeute konnte sich sehen lassen. Ein "Best of" fassen Wilhelm und ich in diesem Beitrag zusammen. Ausdrücklich betonen möchten wir, dass es sich um eine Auswahl aller vier Hobbyfotografen handelt....