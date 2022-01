Diese Begegnung, war ein Highlight für mich

Ich dachte mir, geh einmal einen anderen Weg, so bin ich auf den älteren Teil des Friedhofes gekommen.Plötzlich sah ich ihn wieder, es war ein Hermelin, in seinem weißem Winterfell.Hinter einem Grabstein an einem Busch, war er am buddeln.Immer wieder schaute er sich um, ob die Luft auch rein war.Und als er fertig war legte er sich gemütlich in die Mulde.Dann kam eine Familie mit Kinder vorbei,und er ergriff die Flucht.Flink wie ein Wiesel, und so bewegte er sich auch.