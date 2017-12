von Joseph von EichendorffMarkt und Straßen stehn verlassen,Still erleuchtet jedes Haus,Sinnend geh’ ich durch die Gassen,Alles sieht so festlich aus.Diese Weihnachtsstimmung habe ich versucht, in meinen Bildern festzuhalten.Ich wünsche allen Fotokolleginnen und -kollegen, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in Neue Jahr.