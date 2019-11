Laatzen - Türme

Hört man Türme denkt man gleich an Gebäude mit Türmen, aber die Auswahl ist viel größer. Da gibt es den Aussichtsturm in der Leinemasch, den Sprungturm im Aqualaatzium, Spieltürme auf Spielplätzen und Kitas und noch vieles mehr. Meine Aufnahmen sind alle in dem Ortsteil Rethen entstanden. Ich hoffe die Auswahl gefällt.